Incendio in Canada, lunga coda di ambulanze fuori dall'ospedale di Wainwright

Situazione particolarmente difficile a Wainwright, in Canada, a seguito dell'esplosione avvenuta alla base militare. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a evitare la zona e a lasciare libere le strade per consentire il passaggio dei mezzi di emergenza. "Evitate la zona e lasciate libere le strade per i veicoli di soccorso. Non dirigetevi verso il luogo dell'incidente e non cercate di avvicinarvi per osservarlo", ha comunicato il distretto municipale attraverso i social media. È stato inoltre istituito un centro di coordinamento per le emergenze. I residenti sono stati invitati a recarsi al Wainwright Health Centre soltanto in presenza di un'effettiva necessità medica critica, così da non ostacolare la gestione dell'emergenza.