In vigore il decreto che abolisce il bollo per le auto medio-piccole: taglio del 30% degli incassi

È ufficialmente entrato in vigore il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kw e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire, previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. L’esenzione annunciata dal governo sul bollo auto taglia del 30,4% il gettito del bollo auto (7,68 miliardi), con un beneficio medio da 168,4 euro per 13,2 milioni di autovetture e da 59 euro per 2 milioni di moto. A dettagliare cifre e platea è la relazione tecnica del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.