In vacanza non si rinuncia all'eleganza

Rilassate sì, trasandate mai. Le italiane la fanno meglio... la villeggiatura. Qualche settimana o un weekend mordi e fuggi, ormai, di questi tempi frenetici, fatto sta che "vacanza", per noi dalle italiche latitudini, non vuol dire latitare dall'eleganza non formali, di classe... e le straniere stanno a guardare. La dolce vita tra mare e ombrellone, zeppe e camicie di lino, pantaloncini romanticamente ricamati che sembrano usciti dal baule della nonna, a piccole stampe o con il bordo di pizzo... Libere dalle rigidità cittadine ma non dallo stile, le righe, i pattern...ma anche i tessuti, i materiali, la paglia...la spugna...i merletti...le trame leggere un cappello intrecciato, una borsa da appoggiare sulla sabbia.