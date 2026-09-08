In uno zoo vicino ad Atene nascono tre cuccioli di tigre di Sumatra

La tigre di Sumatra - classificata come in pericolo critico dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni ambientaliste - vive esclusivamente sull’isola indonesiana di Sumatra, che è leggermente più grande della Svezia. Si ritiene che ne rimangano in natura appena 400 esemplari, principalmente a causa del disboscamento intensivo. "La tigre di Sumatra è una delle specie di tigre più minacciate al mondo, e tra i felini in generale", ha affermato Theodoros Babilis, responsabile dei felini e delle scimmie presso il Parco Zoologico dell’Attica. Gli zoo in Europa e altrove stanno mantenendo una popolazione di riserva, ha spiegato, "in modo che in futuro sia possibile reintrodurre questa specie in natura". La tigre di Sumatra è la specie di tigre più piccola al mondo, ma i maschi possono comunque raggiungere i 2,55 metri di lunghezza e pesare fino a 140 chilogrammi. Abili nuotatori e arrampicatori, utilizzano le loro strisce scure - uniche per ogni esemplare, come un’impronta digitale - per nascondersi nella fitta foresta mentre cacciano cervi, cinghiali e mammiferi di taglia più piccola. Già a due mesi di età, ha spiegato Babilis, i cuccioli hanno sviluppato artigli e denti affilati che rendono difficile maneggiarli.