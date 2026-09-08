In uno zoo vicino ad Atene nascono tre cuccioli di tigre di Sumatra

Le tigri più a rischio di estinzione al mondo hanno messo su famiglia. In Grecia, in uno zoo vicino ad Atene, una coppia di tigri di Sumatra sta regalando una speranza per questa specie di predatore, che sta rapidamente scomparendo dall’ambiente selvatico: a luglio sono venuti al mondo tre cuccioli. Martedì, compiuti i due mesi, i piccoli felini hanno ricevuto i microchip di identificazione e le prime vaccinazioni.
La tigre di Sumatra - classificata come in pericolo critico dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni ambientaliste - vive esclusivamente sull’isola indonesiana di Sumatra, che è leggermente più grande della Svezia. Si ritiene che ne rimangano in natura appena 400 esemplari, principalmente a causa del disboscamento intensivo. "La tigre di Sumatra è una delle specie di tigre più minacciate al mondo, e tra i felini in generale", ha affermato Theodoros Babilis, responsabile dei felini e delle scimmie presso il Parco Zoologico dell’Attica. Gli zoo in Europa e altrove stanno mantenendo una popolazione di riserva, ha spiegato, "in modo che in futuro sia possibile reintrodurre questa specie in natura". La tigre di Sumatra è la specie di tigre più piccola al mondo, ma i maschi possono comunque raggiungere i 2,55 metri di lunghezza e pesare fino a 140 chilogrammi. Abili nuotatori e arrampicatori, utilizzano le loro strisce scure - uniche per ogni esemplare, come un’impronta digitale - per nascondersi nella fitta foresta mentre cacciano cervi, cinghiali e mammiferi di taglia più piccola. Già a due mesi di età, ha spiegato Babilis, i cuccioli hanno sviluppato artigli e denti affilati che rendono difficile maneggiarli.