In una galassia "vicina vicina" apre il museo di George Lucas

Il 22 settembre aprirà al pubblico il "Lucas Museum of Narrative Art", il museo dedicato a uno dei registi e cineasti più influenti di sempre. L'idea del museo è ambiziosa: mostrare come l'essere umano sia stato in grado di tradurre in immagini la sua storia e soprattutto i suoi miti. E così l'esposizione racchiude scansioni in altissima definizione delle pitture rupestri così come del soffitto della Cappella Sistina, per arrivare alle opere di Artemisia Gentileschi e Fridha Khalo.