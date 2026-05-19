In un laboratorio Usa nascono pulcini vivi da gusci artificiali

In un'azienda statunitense di de-estinzione sono nati pulcini vivi da gusci artificiali. Quella del guscio artificiale è una pratica scientifica e biotecnologica avanzata: il contenuto di un uovo fecondato viene trasferito in un ambiente sterile su un supporto di film plastico trasparente. Tramite l'aggiunta di nutrienti e ossigeno puro, l'embrione cresce fuori dal guscio, permettendo di osservare l'intero sviluppo scheletrico e vitale fino alla nascita. Nel video sono documentate tutte le fasi dello sviluppo che portano alla nascita di un pulcino senza il suo uovo.