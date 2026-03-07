In Thailandia l'annuale festival del tatuaggio, il rito "magico" attira migliaia di fedeli

Migliaia di devoti che credono nel potere del Sak Yant, un'antica forma di tatuaggio, si sono riuniti al Bang Phra Temple, nella provincia di Nakhon Pathom, vicino a Bangkok, per partecipare a una cerimonia nota come "Wai Kru". Si tratta di una festa per i fedeli che si sono fatti tatuare dai monaci buddisti thailandesi, che utilizzano un tondino di acciaio con una punta per realizzare con inchiostro nero antichi disegni sanscriti, gli Yant o Yantra, con un simbolismo geometrico. Le linee nei tatuaggi rappresentano il cordone ombelicale del Buddha, mentre si ritiene che i tatuaggi rotondi rappresentino il volto del Buddha. Si ritiene che i tatuaggi abbiano qualità magiche e siano amuleti in grado di proteggere chi li indossa dai pericoli.