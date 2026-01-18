Logo Tgcom24
AMSTERDAM

In Olanda è già tempo di tulipani

In Olanda è già primavera grazie al festival della fioritura dei tulipani che hanno riempito l'iconica piazza di fronte al museo"trasformando il prato verde in un vivace mosaico di rossi, gialli e rosa.

18 Gen 2026 - 10:23
01:28 
amsterdam
tulipani
olanda
video evidenza