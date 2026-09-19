In Nuova Zelanda crescita record per il pappagallo più pesante del mondo

Era a un passo dall'estinzione ma oggi festeggia il suo record di sempre: il kakapo, il pappagallo neozelandese più pesante al mondo, ha raggiunto i 325 esemplari dopo la stagione riproduttiva più prolifica mai registrata. Notturno, incapace di volare, con piumaggio verde screziato e un muso che ricorda quello di un gufo. L'animale - che può arrivare a 4 chili e vivere fino a 80 anni - ha segnato un traguardo storico: sono nati novanta nuovi pulcini, 52 maschi e 38 femmine, un balzo che riporta la popolazione sopra quota 300, dopo 75 anni.