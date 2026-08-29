In Norvegia nel 2027 aprirà il più grande museo di balene dell'Artico
Progettato dalla danese Dorte Mandrup, l'edificio si distinguerà per il tetto che sembra emergere dal paesaggio circostante come il dorso di una balena che sbuca dall'acquadi Leonardo Mochi
Il museo 'The Whale ad Andenes', in Norvegia, aprirà al pubblico il 4 giugno 2027: uno spazio dove scienza, arte e architettura si uniscono, permettendo ai visitatori di conoscere più da vicino il mammifero. Il sito web è già online, i biglietti saranno in vendita da quest'autunno.