In Italia c'è un pensionato per ogni lavoratore, la Cgia lancia l'allarme

Il rapporto tra pensionati e occupati è di 1 a 1. Secondo l'analisi dell'ufficio studi Cgia nel 2025 abbiamo infatti un pensionato per ogni occupato. Dal 2025 al 2029 si calcola che altri tre milioni di lavoratori usciranno dal mondo del lavoro e la spesa salirà di oltre il 10%. Un equilibrio molto diverso rispetto agli anni Ottanta, quando ogni pensionato corrispondeva a tre lavoratori: un cambiamento che rischia di mettere sotto pressione le casse dello Stato, ma anche le piccole imprese, già in difficoltà nel trovare personale qualificato e garantire il ricambio generazionale. Le maggiori criticità sono al Sud, dove in tutte le regioni ci sono più pensioni che occupati.