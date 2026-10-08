La sperimentazione a Londra

In Inghilterra i pacchi li consegna il robot

La sperimentazione di "Iris" - dell'azienda di spedizioni Evri -"è la"prima, di questo tipo,"in Europa

08 Ott 2026 - 10:52
00:44 
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