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In Indonesia tutti uniti per salvare l'orango sfuggito agli incendi boschivi

L'orango salvato dagli incendi nel Borneo indonesiano lotta contro una malattia respiratoria

30 Ago 2026 - 13:35
02:00 
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