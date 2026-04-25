In Giappone un bonus per chi si iscrive nelle app di incontri
Lo ha stabilito la prefettura di Kochi, in Giappone, all'interno di un piano più ampio per contrastare il calo delle nascitedi Marta Vittadini
Un bonus per iscriversi a una app di incontri. Lo ha stabilito la prefettura di Kochi, in Giappone, all'interno di un piano più ampio per contrastare il calo delle nascite.
I residenti single compresi tra i 20 e i 39 anni di età potranno ricevere fino a 20 mila yen (circa 125 dollari) per abbonarsi alle piattaforme di dating come Tapple, la più popolare nel Paese.