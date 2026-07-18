scelta risalente al 1889

Giappone, la principessa Aiko può salvare la dinastia reale

Niente successione al trono per le donne: lo ribadisce anche una nuova legge. Dopo che il Paese aveva già avuto otto imperatrici

18 Lug 2026 - 13:32
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