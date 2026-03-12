In fuga dagli Emirati sotto attacco abbandonando cani e gatti: il lavoro dei volontari

Negli Emirati veterinari, volontari e rifugi raccontano una nuova paga, quelli degli animali domestici rimasti soli mentre i loro padroni hanno lasciato il Paese. Tra quelli rimasti chiusi in casa, lasciati per strada, abbandonati nel deserto o fatti sopprimere nelle cliniche veterinarie, ci sono quelli che, in un certo senso, possono ritenersi "più fortunati". I cani e gatti affidati ai rifugi o altri raccolti per strada dai volontari che li ospitano e sfamano nelle proprie case.