In Francia è la giornata dell'Atto III, la terza manifestazione convocata dai gilet gialli

In tutta la Francia è la giornata dell’Atto III, la terza manifestazione convocata da gilet gialli, sindacati e studenti dopo le proteste del 17 e del 24 ottobre. E non sono mancate tensioni anche oggi. Le manifestazioni sono andate in scena in tutto il Paese con tensioni registrate a Rennes, Lione e Marsiglia: 70mila gli agenti schierati sul territorio, che però in alcune città si sono scontrati con i casseurs, contro cui sono stati azionati gli idranti e sparati lacrimogeni. Le proteste, comunque, sono state meno partecipate rispetto alle scorse settimane.