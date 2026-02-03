In Cina e Giappone si diffondono due modi molto diversi di affrontare la solitudine

La spensierata single cinematografica Bridget Jones la prendeva con ironia, e un po' di vodka, ma si tratta dell'incubo di chiunque viva da solo: morire senza che nessuno se ne accorga. In Cina il sentimento è diffuso, tanto che in vetta alle app più scaricate c'è: Are you dead?, Sei morto?. Il nome non è dei più rassicuranti, ma lo scopo è proprio quello di segnalare ai familiari lontani che è tutto okay. Anche in Giappone la solitudine ha dato vita a un business, ma di natura opposta. I clienti stavolta sono quanti desiderano non far sapere che ci sono, ma scomparire, cambiando nome e città: sono nate agenzie che aiutano a farlo. Il fenomeno si chiama Johatsu, "evaporare".