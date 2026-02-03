In Brasile si celebra la Dea del Mare

In Brasile si è svolta la tradizionale cerimonia dedicata a Yemanjá, divinità del mare venerata da migliaia di persone. Vestite di bianco, si sono radunate sulle spiagge e sono poi entrate in acqua accompagnate dal suono dei tamburi, portando fiori corone e piccole offerte affidate alle onde. Il rito, con canti e balli, è legato a richieste di protezione, benessere e fertilità, e richiama ogni anno fedeli e curiosi: è considerato uno degli eventi religiosi più sentiti del Paese.