Debutto europeo

Imola, motori in pista... senza pilota: a guidare è l'Intelligenza artificiale

Cinque monoposto e dodici giri, ma al volante non c'è nessuno: a"decidere accelerazioni, frenate, attacchi e sorpassi è solamente l'IA

09 Set 2026 - 18:27
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