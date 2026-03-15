Il Vittoriale torna a splendere grazie a un maxi-restauro

Per lui che l'ha immaginata, fortemente voluta, costruita e abitata, non fu mai solo una casa. Il Vittoriale degli italiani è l'opera di pietra di Gabriele d'Annunzio, monumento autobiografico divenuto simbolo politico e culturale, eredità del vate che vive e si rigenera. A Gardone Riviera (Brescia) è stato un weekend di festa, un importante momento di celebrazione per la Fondazione che inaugura due nuovi restauri.