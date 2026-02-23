Il principe William e la principessa Kate sul red carpet dei BAFTA

Il principe William e la principessa Catherine tornano in pubblico a pochi giorni dall’arresto dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor che ha scosso l'intera Inghilterra. La cornice che li ha visti protagonisti è quella dei BAFTA Film Awards. Catherine in particolare è tornata sul red carpet del Royal Festival Hall dopo tre anni di assenza e per l'occasione ha sfoggiato un bellissimo abito rosa cipria che aveva già indossato ad una cena di gala nel 2019. Una immagine luminosa e fresca quella di Kate e William che ha risollevato l'immagine della famiglia reale in un momento particolarmente critico.