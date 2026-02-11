Il preside del liceo al lavoro anche di notte durante l'occupazione
Per il dirigente scolastico del liceo parini si tratta della settima"occupazione in sei anni."In queste ore è in corso un"incontro con gli occupanti, che"si sono aperti al dialogo."di Elena Tambini
Al lavoro anche di notte, mentre gli studenti occupano l’edificio. Non per solidarietà, ma per difendere un’idea di scuola che sente minacciata. Al liceo Parini di Milano, il dirigente Massimo Barrella affronta così la settima occupazione in sei anni. In queste ore è in corso un incontro con gli occupanti, che si sono aperti al dialogo.