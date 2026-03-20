Simbolo di una comunità

Il presepe napoletano diventi patrimonio Unesco, la proposta del Ministero della Cultura

Non solo la natività e gli angioletti, ma anche le maschere di Napoli e le statuette dei personaggi famosi, il presepe è ormai un modo anche per raccontare l'attualità

di Dario Vito
20 Mar 2026 - 19:37
01:22 
videovideo

Non importa la provenienza, quel che conta è l’emozione dell’arrivo nel cuore di San Gregorio Armeno. Il fascino del presepe napoletano incanta proprio tutti. Proprio per questo, e per celebrare "l'arte di crearlo" il Ministero della Cultura ha deciso di presentare la candidatura il presepe a patrimonio immateriale dell’Unesco.

presepe
patrimonio unesco
napoli