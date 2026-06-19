Il più grande pannello solare del mondo dove pascolano 20mila pecore

La produzione annuale di erba si aggira intorno alle 110.000 tonnellate. Pecore, montoni e agnelli sono diventati così di casa tanto che gli abitanti del luogo ora commercializzano in tutto il paese la carne in scatola di «pecora fotovoltaica». Quando la sua costruzione finale sarà completata, il parco fotovoltaico avrà un’estensione superiore ai 600 kmq, tanto quanto l’area metropolitana di Madrid.