Il più grande pannello solare del mondo dove pascolano 20mila pecore

Benefici su benefici per il più grande impianto solare del mondo, in Cima. Grazie all'ombra dei pannelli, alla riduzione del vento e alla maggiore conservazione dell'umidità nel terreno, un'area desertica ha visto ricrescere la vegetazione, trasformandosi in un pascolo per oltre 20.000 pecore.
La produzione annuale di erba si aggira intorno alle 110.000 tonnellate. Pecore, montoni e agnelli sono diventati così di casa tanto che gli abitanti del luogo ora commercializzano in tutto il paese la carne in scatola di «pecora fotovoltaica». Quando la sua costruzione finale sarà completata, il parco fotovoltaico avrà un’estensione superiore ai 600 kmq, tanto quanto l’area metropolitana di Madrid.