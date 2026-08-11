Il pitbull Gilbert rivede il suo padrone dopo una settimana: la reazione

Quella di Gilbert è una storia particolare. Dopo essere stato abbandonato dai suoi precedenti proprietari, il pitbull ha trovato una nuova casa a Chicago e, soprattutto, una persona con cui ha costruito un legame speciale. A raccontare quanto sia forte questo rapporto è un video pubblicato sull'account @gilbert.the.pit di TikTok. Il suo "papà umano" era rimasto lontano da casa per una settimana e Gilbert, giorno dopo giorno, ha continuato ad aspettarlo. Poi, affacciato alla finestra, finalmente lo ha rivisto. E da lì è stata gioia pura.