Petrolio alle stelle, "volano" anche i costi delle vacanze

Volano alle stelle i preventivi per le vacanze di Natale. A pesare sono i biglietti aerei a causa del caro energia che non risparmia il jet fuel, il carburante utilizzato nell'aviazione civile, facendo impennare anche i prezzi dei voli. Basti pensare che oggi un posto su un charter costa il doppio di un anno fa. Rincari che alla fine pesano sui viaggiatori, occhio dunque alle tariffe e al rischio stangata, prevista per tutta la prima metà del 2027, anche le vacanze di Pasqua si prospettano molto costose. I vettori corrono ai ripari: c'è chi ha giocato d'anticipo facendo scorta di cherosene e chi prevede di tagliare il numero dei passeggeri, ma anche compagnie che progettano di volare con aerei più spaziosi e chi sta modificando le rotte decidendo di privilegiare quelle a lungo raggio considerate più redditizie.