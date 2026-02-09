Il Pentagono rompe con Harvard

"Formiamo guerrieri, non progressisti radicali", dice il segretario alla Difesa Pete Hegseth su X, annunciando che il Pentagono interromperà i suoi legami accademici con Harvard. "È uno dei centri più roventi dell'attivismo anti-americano", dichiara Hegseth, riferendosi ai movimenti progressisti legati alla cosiddetta cultura woke. "Il Pentagono interromperà tutti i programmi di addestramento militare, borse di studio e certificati con l'Università entro l'autunno, in modo da permettere al personale militare attualmente iscritto di completare gli studi", ha tuonato il segretario alla Difesa.