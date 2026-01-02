Il papà di uno dei ragazzi ricoverati al Niguarda: "ha ustioni su nuca, schiena" e braccia"

Il papà del 16enne romano in vacanza con la famiglia a Crans Montana , è stato tra i primi a soccorrerlo l’uomo si è precipitato al bar Le Costellation, dove ha trovato il figlio in strada, in condizioni critiche, insieme ad altri due ragazzi, un giovane francese e una ragazza italiana. Senza esitazioni, li ha portati all’ospedale di Sion, da dove il giovane è stato successivamente trasferito a Milano per ricevere le cure necessarie. Il 16enne è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, specializzato nel trattamento delle ustioni in condizioni gravi ma stabili.