Il nuovo obiettivo della Nasa è... costruire una casa per l'uomo sulla Luna
Tra gli imprenditori coinvolti spicca Jeff Bezos: pronto, con la sua Blue Origin, a"inviare""fattorini spaziali" anche sul nostro satellitedi Marta Vittadini
Costruire una casa per l'uomo sulla Luna. È l'obiettivo cui punta la Nasa, che in una conferenza stampa ha diffuso il "piano dei lavori" destinato a consentire all'uomo lunghe permanenze sul nostro satellite. Un cronoprogramma serrato al via in autunno, appalti da centinaia di milioni di dollari già assegnati a quattro aziende americane - per la prima volta - private.