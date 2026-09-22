NELLA SUA CANOSA (BT)

Il museo dedicato a Lino Banfi... divide i commercianti

I commercianti di piazza Galluppi lo ripetono a gran voce: il nuovo cinema museo intitolato a Lino Banfi non può prendere il posto dello storico mercato cittadino

22 Set 2026 - 21:47
01:33 
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