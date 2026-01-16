Logo Tgcom24
Spettacolo
Da "Come prima" a "Romantica"

Il medley con tutti i successi di Tony Dallara

Le canzoni più celebri dell'artista scomparso a 89 anni

16 Gen 2026 - 20:19
00:48 
tony dallara
