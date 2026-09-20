Il lutto della persona amata e il Buddismo come strada per accettare di non ritrovarsi mai più: Giuseppe D'Alonzo e "Arahant", quando amare significa lasciare andare

Il videoclip del nuovo singolo di Giuseppe D’Alonzo, “Arahant”, racconta questo percorso attraverso una serie di simboli. L’ascensore diventa elemento di passaggio e transizione, mentre il testo richiama le tre grandi fasi che conducono allo stato di Arahant, termine con cui nel Buddismo si indica chi ha raggiunto la piena liberazione spirituale, superando le contaminazioni mentali e il ciclo delle rinascite: l’estinzione delle passioni, la fine del Karma e la Saggezza.