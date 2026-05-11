Il lancio della navicella cargo cinese Tianzhou-10

La Cina ha lanciato la navicella cargo Tianzhou-10 dalla base di Wenchang per rifornire la propria stazione Tiangong in orbita. Lo ha riferito l'Agenzia spaziale cinese per i voli con equipaggio umano. Il razzo Long March-7, che trasportava il Tianzhou-10, è decollato alle 8:14 ora di Pechino (le 2:14 in Italia) dalla provincia di Hainan, nel sud della Cina. Dopo circa 10 minuti il Tianzhou-10 si è separato dal razzo ed è entrato nell'orbita designata. L'agenzia ha dichiarato il lancio un successo completo.