Il grande ritorno delle commedie romantiche

Deposto l'arco di Katniss e le battute al vetriolo de il lato positivo, Jennifer Lawrence è pronta a cimentarsi nel ruolo in "One Month Mark", il film in fase di sviluppo che pare essere uno dei migliori script di questo genere degli ultimi anni, in cui interpreterà una donna che non è mai riuscita a mantenere una relazione per più di un mese. Solo uno dei tanti progetti "romantici" in arrivo.