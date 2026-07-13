mobilità green

Il governo stanzia un miliardo e 350mila euro per furgoni ecologici, moto e ricariche elettriche

Per la piena operatività bisognerà"attendere l'apertura della piattaforma Ecobonus del Mimit

di Giulia Ronchi
13 Lug 2026 - 12:28
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Il 70% delle risorse è destinato alle imprese di trasporto che nel periodo 2026-2030 potranno godere di un contributo statale fino a 20 mila euro con la rottamazione.