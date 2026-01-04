Il futuro incerto del Venezuela

Su chi incarnerà fisicamente il potere è per ora buio fittodi Francesca Romanelli
Chiusi in casa, fra timore, prudenza e soprattutto incertezza. È questa la fotografia del Venezuela il giorno dopo il blitz americano per la cattura di Maduro. Un'operazione fulminea ma sulla quale restano interrogativi, come l'assenza di reazione da parte della contraerea e delle forze locali, dato che le immagini - seppur amatoriali dell'attacco - hanno raccontato i bombardamenti e il sorvolo di elicotteri militari senza alcuna risposta dal territorio venezuelano.
Il popolo non è sceso in strada per difendere il regime e rimane in attesa. "Governeremo il Paese per il tempo necessario", ha detto Trump. Ma su chi incarnerà fisicamente il potere è per ora buio fitto. Maria Corina Machado, 58 anni, icona dell'opposizione politica a Maduro, in clandestinità a Caracas dal 2014 fino all'arrivo a Oslo per ritirare pochi mesi fa il Nobel per la Pace, ha subito rivendicato il ruolo: "L'opposizione merita il potere", ha scritto. Ma Trump ne ha gelato gli entusiasmi dicendo "Non può essere leader".
Certo, lei non si candidò alle presidenziali del 2024, lo fece il diplomatico Gonzales - esiliato in Spagna - la cui figura resta tuttora comunque sullo sfondo. Occhi puntati invece sulla vicepresidente di Maduro, Delcy Rodriguez, che ha tuonato contro l'attacco ma che secondo Trump avrebbe già giurato da presidente ad interim e avrebbe assicurato agli Usa di "fare ciò serve" alla transizione. Rodriguez, 56 anni, avvocato, ala moderata del regime, beneficerebbe del dettato dell'art.233 della costituzione venezuelana. Che prevede proprio sia il vicepresidente a succedere - in caso di "assenza assoluta" - al presidente, ormai detronizzato.