L'intervista

Il figlio di Clint Eastwood, Scott, al Toarmina Film Festival

Attore come il padre, ha recitato anche in vari blockbuster come quelli della saga "Fast and Furious""

di Michelangelo Iuliano
15 Giu 2026 - 19:52
01:33 
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