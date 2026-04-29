"Il Diavolo veste Prada 2" esce al cinema: l'attesa è finita

L'attesa, durata vent'anni, è finita: esce nei cinema italiani "Il diavolo veste Prada 2". Con l'iconica Miranda, la direttrice della rivista di moda Runway, in grave crisi, e la giornalista d'assalto Andy che arriva inaspettatamente in suo soccorso. Il sotto-testo di tutto il film è che siamo in un momento storico di grande incertezza in molti ambienti, dall'editoria al cinema. Temi di attualità affrontati con ironia, e immersi nell'irresistibile glamour del primo diavolo veste Prada.