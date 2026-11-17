Altro che Benjamin Button. Appare e pensi che il tempo vada al contrario. È il curioso caso di... Brad Pitt. Sessantadue anni, quasi 63, ed è sempre più divo e sex symbol. Alla première di "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", il nuovo film diretto da Fincher e scritto da Tarantino, spin-off del suo personaggio di "C'era una volta a... Hollywood", tutti gli occhi sono per lui.