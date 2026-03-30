Il commediografo Pierfrancesco Pingitore premiato alla Camera

Irrompe con la sua leggendaria irriverenza in Parlamento: Pierfrancesco Pingitore, commediografo e regista, fondatore della compagnia del Bagaglino e di innumerevoli successi comici teatrali, televisivi e cinematografici, ha ricevuto una medaglia alla Camera dei Deputati, dove è stato proiettato il docufilm a lui dedicato "Una vita da Pingitore". A omaggiarlo, colleghi e amici di una vita.