"LA RAGAZZA DALLA PELLE DI LUNA"

Il cinema saluta Zeudi Araya

Nata in Eritrea da una famiglia influente, nel 1972 fu la protagonista in uno spot di caffè in Italia. E il mondo del cinema si accorse di lei..."

di Eleonora Rossi Castelli
31 Mag 2026 - 13:39
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