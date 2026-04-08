Il centenario della mitica Route 66

Da 100 anni esatti è non solo una strada, ma il simbolo di un'America in viaggio, da una costa all'altra, all'inseguimento di un nuovo inizio, di un altro orizzonte. Di chilometro in chilometro, - in tutto ne conta 4mila, - di Stato in Stato - sono 8 - la Route 66 è entrata nella leggenda. Creata nel 1926, corre attraverso gli States da Est a Ovest, da Chicago a Santa Monica. Ha assistito alle migrazioni durante la grande depressione, ai viaggi della generazione beat e oggi al pellergrinaggio dei turisti che qui arrivano da tutto il mondo.