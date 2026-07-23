All'ombra del Tower Bridge

La pizza napoletana sbarca a Londra... grazie a pizzaioli doc

I pizzaioli sono affiancati dai cuochi delle migliori pizzerie della capitale britannica

di Federico Gatti
23 Lug 2026 - 19:18
01:30 
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