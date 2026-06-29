Il caldo da record che sta attraversando l'Europa pesa anche sugli animali

A soffrire le temperature di questa eccezionale ondata di calore sono anche gli animali. A partire da quelli negli allevamenti, dove il caldo mette a rischio non solo il benessere del bestiame, ma anche la produzione. l'attenzione riguarda anche gli animali domestici. Per cani e gatti i veterinari invitano a riconoscere i primi segnali di un possibile colpo di calore: respiro accelerato, letargia, stanchezza improvvisa, rifiuto del cibo e disorientamento. In questi casi è fondamentale idratarli, tenerli al fresco, evitare le uscite nelle ore più calde e non rasare il pelo, che contribuisce alla termoregolazione.