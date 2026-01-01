Logo Tgcom24
LA TRAGEDIA DI CAPODANNO

Il bilancio della strage di Crans-Montana

Decine di morti e un centinaio di feriti

di Paola Miglio
01 Gen 2026 - 12:43
01:35 

Un evento tragico, una notte da incubo, così si sono espresse le autorità svizzere durante la conferenza stampa di poco fa. Il cuore dell'Europa nel primo giorno dell'anno, sotto shock. Un bilancio pesante ma non ancora preciso, il procuratore generale del cantone vallese ha parlato di decine di vittime e di un centinaio di feriti, la maggior parte di questi sono molto gravi, tanti gli ustionati, tutti portati nei vari ospedali del cantone, ma anche a Zurigo, Ginevra. Il procuratore non ha voluto ancora comunicare il numero preciso delle vittime per rispetto alle famiglie. Per ora non si ha notizie di italiani coinvolti.

