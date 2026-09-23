piatto iconico

Il 23 settembre si celebra la giornata nazionale della pasta alla norma

Pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata e basilico. Quattro ingredienti, un profumo che sa di Sicilia e un nome diventato leggenda." "

di Federica Terrana
23 Set 2026 - 13:23
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

A Palazzo Madama si celebra uno dei simboli della cucina siciliana, mentre a Catania CNA Agroalimentare conclude “I 100 Giorni della Norma”, il progetto nato per valorizzare e tramandare questa specialità, coinvolgendo anche gli studenti degli istituti alberghieri.
A renderla celebre, una storia che affonda le radici nella Catania degli anni Venti. Davanti a quel piatto, il poeta e commediografo Nino Martoglio, conquistato dalla bontà e dall’armonia dei sapori, avrebbe esclamato “Questa è una vera Norma!” paragonandola alla grande opera di Vincenzo Bellini.
 