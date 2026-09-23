Il 23 settembre si celebra la giornata nazionale della pasta alla norma

A Palazzo Madama si celebra uno dei simboli della cucina siciliana, mentre a Catania CNA Agroalimentare conclude “I 100 Giorni della Norma”, il progetto nato per valorizzare e tramandare questa specialità, coinvolgendo anche gli studenti degli istituti alberghieri.

A renderla celebre, una storia che affonda le radici nella Catania degli anni Venti. Davanti a quel piatto, il poeta e commediografo Nino Martoglio, conquistato dalla bontà e dall’armonia dei sapori, avrebbe esclamato “Questa è una vera Norma!” paragonandola alla grande opera di Vincenzo Bellini.

