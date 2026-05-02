Il 2 maggio è l'Harry Potter Day

Se fossimo nel mondo dei maghi si celebrerebbe la vittoria del bene contro il male: il 2 maggio è infatti la data ufficiale in cui si ricorda la sconfitta del signore oscuro Voldemort per mano del coraggioso Harry Potter nella grande battaglia di Hogwarts. Viviamo però nel mondo reale, e il 2 maggio per gli appassionati è l'Harry Potter day: il motivo della ricorrenza è lo stesso, raccontato nell'ultimo volume della saga fantasy di 7 romanzi per ragazzi di maggior successo di sempre. Noi "babbani", il nome con cui nella saga si indicano coloro che non possiedono poteri magici, dobbiamo accontentarci di volare con la fantasia...