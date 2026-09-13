L'ALLARME

IA, il ceo di Anthropic: "L'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet"

Dario Amodei ha affermato che il ritmo con cui vengono potenziate le capacità dei modelli AI dovrebbe essere ridotto

di Francesca Canto
13 Set 2026 - 12:39
01:30 
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