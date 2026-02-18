I taikonauti coltivano (e mangiano) i pomodori nello Spazio

Nel menù dei taikonauti (gli astronauti del Programma spaziale cinese) entra una nuova pietanza: i pomodori. Che non arrivano però dalla Terra, ma che vengono coltivati direttamente nello Spazio. L'equipaggio della missione spaziale Shenzhou-21 possiede infatti un dispositivo per la coltivazione di pomodori, sviluppato da un team del Centro cinese di ricerca e addestramento astronautico (Cartc). Dotato di uno spettro Led, è in grado di aumentare significativamente il tasso di utilizzo dell'acqua attraverso l'evaporazione. E così i pomodori possono crescere in maniera rigogliosa anche in orbita.